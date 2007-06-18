Життя в Києві дорожче, ніж в Лос-Анджелесі

У рейтингу найдорожчих міст світу для іноземців Київ посів 28 місце, а перше місце другий рік поспіль займає Москва.

Британська консалтингова фірма Mercer HR, яка оцінює вартість життя для тих, що приїжджають працювати в те або інше місто, повідомляє, що за останній рік іноземці стали витрачати в Москві ще більше, ніж під час складання попереднього рейтингу. Як вважають британські експерти, лідерство столиці РФ пов`язане із зміцненням російської валюти і підвищенням орендної плати, пише “Сєгодня” з посиланням на ВВС.

На думку авторів рейтингу, Київ - 28-е за дорожнечею місто світу, тобто іноземцям в ньому жити дорожче, ніж в Барселоні (31 місце), Франкфурті (40), Лос-Анджелесі (42), Берліні (45) і Празі (49).

Лондон в рейтингу консалтингової фірми піднявся відразу на три позиції - з п`ятого на друге місце. Mercer HR пояснює це зміцненням британського фунта в порівнянні з американським доларом і орендними ставками, що злетіли.

Третє місце цього року займає Сеул (другий за результатами попереднього рейтингу), а четверте - Токіо. П`яте місце посів Гонконг, а шосте - Копенгаген.

Найдешевшим для іноземців п`ятий рік поспіль визнається Асунсьйон. Столиця Парагваю трохи відстає від пакистанського Карачі і еквадорського Кіто.

Всього в рейтингу було оцінено 147 міст світу.

Експерти при цьому нагадують, що при оцінці вартості життя необхідно брати до уваги місцеві чинники, такі як поїздки звичайними міськими таксі, а не тими, які замовляють для своїх постояльців готелі.

Аналогічна ситуація і в інших сферах: є ресторани «для багатих» і «для всіх інших» - при тому, що якість харчів і рівень обслуговування в тих і інших часто відрізняються не дуже помітно.

Крім того, експерти з`ясували, що найдорожчий гамбургер із закусочної рівня McDonald`s продається в Копенгагені, а найдешевший - в Пекіні. Найдорожчу чашку кави “знайшли” в Москві, а найдешевшу – в Буенос-Айресі.

При складанні рейтингу експерти оцінювали вартість більш ніж 200 товарів і послуг, зокрема, оренди житла, транспорту, їжі, одягу, предметів домашнього ужитку і розваг.

Рейтинги, що щорічно складаються агентством Mercer HR, покликані допомогти керівникам великих компаній розраховувати вартість витрат для своїх співробітників, що перебувають у тривалих відрядженнях за кордоном.