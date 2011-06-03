Грузія звинувачує Путіна в порушенні кордону

Кремль прагне легітимізувати етнічну чистку на території Грузії, йдеться в офіційній заяві МЗС Грузії, щодо візиту прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна в Сухумі 2 червня.

"Голова уряду Російської Федерації, порушивши державний кордон Грузії, 2 червня 2011 року прибув до окупованого Сухумі у зв`язку з похоронами Сергія Багапша", - сказано в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві Грузії заявляють, що «на зустрічі з представниками окупаційного режиму Володимиром Путіним була озвучена фраза: "Ми сприятимемо розвитку ваших міжнародних контактів з усіма державами, ву тому числі і з вашими найближчими сусідами".

"Виходячи з т.зв. "новій реальності", яка існує тільки для Росії, Абхазія має двох найближчих сусідів - саму Росію і Грузію", - наголошується в заяві.

"Кремль вперто прагне створити ілюзію легітимності створеним ним самим окупаційним режимам і вкорінити як інструмент міжнародних відносин етнічну чистку, військову окупацію частин території суверенної держави і насильницьку зміну існуючих кордонів", - вважають в зовнішньополітичному відомстві Грузії.

МЗС наголошує, що "Володимир Путін має добре розуміти, що всі подібні спроби приречені на провал".

"Ні Грузія, ні міжнародне співтовариство не приймуть створену з грубим порушенням норм і принципів міжнародного права і засновану на результатах етнічної чистки бажану Росії т.зі. "нову реальність", - наводить заяву Новини-Грузія.