Президент Ємену поранений шрапнеллю трохи нижче серця

Президент Ємену Алі Абдалла Салех в результаті обстрілу одержав поранення осколком шрапнелі на кілька сантиметрів нижче серця, а також опіки другого ступеня грудей і обличчя, повідомляє Бі-бі-сі.

"Президент Салех в стабільному стані - він тільки що оправився від вчорашнього нападу", - цитує Бі-бі-сі заяву міністра з міжнародної співпраці Ємену Хишама Шарафа (Hisham Sharaf).

У п`ятницю озброєні люди обстріляли мечеть біля президентського палацу в столиці. В результаті поранення одержали прем`єр-міністр, віце-прем`єр, спікер парламенту і декілька політиків, які прийшли на традиційну п`ятничну молитву. Загинули також кілька військовослужбовців президентської гвардії.

Як передає єменське офіційне інформаційне Saba, по медичну допомогу до Саудівської Аравії виїхали глава парламенту, прем`єр-міністр і радник президента з питань безпеки, який перебуває в тяжкому стані.

Також повідомлялося, що на лікування до Саудівської Аравії виїхав і сам Салех, проте офіційна Сана таку інформацію спростовує.

Уряд Ємену поклав відповідальність за обстріл на впливове племінне об`єднання хашид, нагадує РІА "Новости". Проте лідер об`єднання Садек аль-Ахмар заявив, що члени племені непричетні до цієї атаки. Навпаки, відповідальність за напад він поклав на президента Салеха, котрий намагається, за його словами, таким чином виправдати ескалацію насильства на вулицях Сани.