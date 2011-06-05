Шерон Стоун прилетіла до Грузії

Зірка Голлівуду, актриса Шерон Стоун прибула в суботу в Тбілісі, щоб взяти участь у прем`єрі фільму режисера Ренні Харліна "П`ять днів у серпні" про російсько-грузинську війну 2008 року.

Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на грузинське телебачення, знаменитість сама висловила бажання поїхати на прем`єру картини. Також очікується, що на прем`єру приїдуть режисер стрічки та виконавці головних ролей - Енді Гарсія, Вел Кілмер та інші.