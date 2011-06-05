Голова МЗС Британії провів переговори в Лівії

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Вільям Хейг закінчив візит до лівійського міста Бенгазі, де він провів зустріч з керівництвом Перехідної національної ради Лівії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал Sky News.

Великобританія раніше оголосила про визнання Перехідної національної ради як єдиного тимчасового легітимного органу влади в країні та партнера для контактів. Британія дозволила відкрити повстанцям представництво в Лондоні, а сама оголосила про намір направити посланника в Бенгазі.

Представники британського уряду зустрілися головою ради Мустафою Мухаммедом Абдель Джалілем.

"Ми тут сьогодні з єдиної важливої причини - продемонструвати нашу підтримку лівійському народу і Перехідній національній раді - легітимному представникові інтересів народу Лівії. Ми обговорюємо ситуацію на місці і з нетерпінням чекаємо нової зустрічі контактної групи по Лівії, яка відбудеться наступного тижня в Абу-Дабі", - повідомив Хейг.