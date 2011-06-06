Польща хоче поставити огорожу навколо місця Смоленської катастрофи

МЗС РФ підтвердив факт направлення польською стороною запиту про встановлення огорожі навколо місця катастрофи президентського Ту-154 під Смоленськом, повідомили у понеділок РІА “Новости” в департаменті інформації та преси МЗС РФ.

"Так, дійсно, таке звернення було. І воно розглядається", - сказав співбесідник агентства, не повідомивши ніяких подробиць.

Раніше прес-секретар польського МЗС Марчин БОСАЦЬКИЙ повідомив, що уряд Польщі вже одержав згоду польської і російської прокуратури і зараз чекає лише підтвердження від місцевої влади в Смоленську. Металева огорожа буде встановлена на кошти польського уряду.

Президентський літак Ту-154М зазнав катастрофи під Смоленськом при заходженні на посадку на аеродром "Смоленськ-Північний" 10 квітня 2010 року. Крім Президента Польщі Леха Качинського, на борту перебувала його дружина, а також частина керівництва країни, які прямували на пам`ятні заходи до Катині. Загинули всі 96 чоловік - 88 пасажирів і вісім членів екіпажа.

Міждержавний авіаційний комітет (МАК) 12 січня 2011 року обнародував остаточний звіт про результати технічного розслідування, згідно з яким безпосередньою причиною катастрофи визнано рішення екіпажа не йти на запасний аеродром, а системними причинами - недоліки в забезпеченні польоту і підготовці екіпажа.