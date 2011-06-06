80 сирійських поліцейських загинули, потрапивши в засідку

Сорок співробітників правоохоронних органів Сірії загинули, потрапивши засідку в районі міста Джиср-еш-Шугур на північному заході країни, передає Reuters з посиланням на сирійське державне телебачення.

Раніше повідомлялося про 40 убитих поліцейських. Є також повідомлення про 120 загиблих, з посиланням на сирійське держагентство SANA. Діяльність іноземних ЗМІ в Сирії заборонена, тому неможливо ні підтвердити інформацію з незалежних джерел, ні одержати додаткові деталі події.

Силовики останні кілька днів проводили в цій частині країни спецоперацію з придушенню антиурядових виступів. Як зазначається в повідомленні, вони потрапили в засідку, коли прямували в місто на заклик місцевих жителів, які просили "захисту від озброєних банд".

Як передає сирійське телебачення, поліцейським протистояли кількасот озброєних людей.

"Їм (силовикам) вдалося розблоковувати один з кварталів, який деякий час утримували бойовики, і тепер вони ведуть бій за контроль над іншими районами", - цитує РІА "Новости" повідомлення телеканалу.

Як передає Reuters, державні ЗМІ Сирії вперше повідомляють про такі масштабні зіткнення силовиківз опозиціонерами.