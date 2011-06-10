Грузія закликає утриматися від поїздок до Росії

Грузинске міністерство закордонних справ радить громадянам Грузії утриматися від поїздок до Росії, повідомляє кореспондент Бі-бі-сі у Тбілісі.

У заяві, поширеній у зв`язку "з побиттям до смерті через етнічну приналежність" 5 червня в Москві, громадянина Грузії Гели Бліадзе, міністерство заявляє, що перебування громадян Грузії в Росії є небезпечним.

Грузинський МЗС також вимагає розслідування і покарання учасників убивства.