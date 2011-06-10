Грузія закликає утриматися від поїздок до Росії
20:54, 10 червня 2011Світ
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З огляду на вбивство в Москві
Грузинске міністерство закордонних справ радить громадянам Грузії утриматися від поїздок до Росії, повідомляє кореспондент Бі-бі-сі у Тбілісі.
У заяві, поширеній у зв`язку "з побиттям до смерті через етнічну приналежність" 5 червня в Москві, громадянина Грузії Гели Бліадзе, міністерство заявляє, що перебування громадян Грузії в Росії є небезпечним.
Грузинський МЗС також вимагає розслідування і покарання учасників убивства.
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