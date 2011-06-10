Посол: Росія збирається змінювати технологічний контур

Посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ заявляє, що Росія хоче ясності в питанні вступу України в Митний союз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«У нас немає бажання це рішення нав`язувати. Ми хочемо всього лише ясності, ми хочемо, щоб це рішення було ухвалене в осяжному майбутньому. Адже залежно від цього формуватимуться національні програми розвитку», - сказав М.ЗУРАБОВ.

За словами посла, Росія стоїть перед необхідністю провести глобальну технологічну модернізацію. Він нагадав, що Росія і Україна були єдиним технологічним комплексом.

«Тепер уявіть, як сформулює Росія це питання: ви збираєтеся міняти цей технологічний контур одночасно з Росією чи ні?», - запитав він.

За словами М.ЗУРАБОВА, є два варіанти відповіді: «так» чи ні». Він зазначив, що варіант «ні» абсолютно зрозумілий, а варіант «так» припускає формалізацію відносин між двома країнами.

«Один з варіантів формалізації цих відносин – це вступ до Митного союзу, який припускає створення єдиного ринку, відсутність обмежень стосовно доступу товарів», - сказав посол.

При цьому, підкреслив М.ЗУРАБОВ, Росія не наполягає ні на жодному з варіантів відповіді.