США: нового лідера Аль-Каїди вб'ємо як бен Ладена

Грлова Об`єднаного комітету начальників штабів США адмірал Майк Маллен, повідомляє Бі-бі-сі, заявив, що США розшукуватимуть нового лідера "Аль-Каїди" Аймана Завахірі і вб`ють його, як це відбулося з Усамою бін Ладеном.

Маллен також заявив, що не здивований тим фактом, що Завахірі став наступником бін Ладена.

Міністр оборони США Роберт Гейтс сказав, що Айману Завахірі бракує досвіду і харизми, які сповна мав бін Ладен. Проте, вважає міністр, його висунення на керівника організації означає, що "Аль-Каїда" продовжує діяти і з нею слід боротися.

Після ліквідації Усами бен Ладена американськими спецназівцями в травні в Пакистані ФБР скоригувало список найбільш розшукуваних терористів світу, поставивши Аймана аль-Завахірі на перше місце. Американська спецслужба готова віддати за його впіймання до $25 млн. Аль-Завахірі розшукується з 7 серпня 1998 року у зв`язку з вибухами посольств США в Танзанії і Кенії, в результаті яких загинули більше 200 осіб.