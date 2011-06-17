Лукашенко вважає, що економіка США на межі дефолту

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що економіка США на межі дефолта.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Мінську.

"Країна перед дефолтом. 14 трильйонів 200 з гаком мільярдів - державний борг. Не вистачає... Ось Конгрес має прйняти рішення і, швидше за все, прийме про збільшення розміру державного боргу. Не приймуть - країна в дефолті. Хто б міг подумати? Сполучені Штати Америки", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, Конгрес США збільшить розмір дефіциту державного бюджету, враховуючи передвиборчу ситуацію в країні.

"Конгрес не оголосить дефолт у власній країні - вони перед виборами. Вони ухвалять це рішення, їм не вистачає десь мільярдів 500 і вони це надрукують. А це ж незабезпечені гроші! Хто за це розплачуватиметься? Ми з вами, весь світ, тому що долар заполонив всю країну, і надруковані незабезпечені гроші ляжуть інфляцією на весь світ. І ми це з вами буквально пережуємо за півроку, після того, як ці гроші будуть надруковані", - заявив Президент Білорусі.