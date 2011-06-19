Медведєв про другий термін: має бути своя інтрига, інакше жити не цікаво

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ учергове відмовився повідомити чи буде він балотуватися на другий президентський термін.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав в під час економічного форуму.

«Чекати залишилося зовсім небагато, але у кожної історії має бути своя інтрига. Інакше жити не цікаво, давайте її підтримаємо ще трішки», - сказав він.

«У той момент, коли я вважатиму правильним прямо сказати буду чи не буду – я це зроблю, але для цього не найкращим є майданчик форуму», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Такі рішення продумуються і робляться в абсолютно спеціальному форматі і я своє рішення повідомлю. Можете не сумніватися лише в одному – мені цієї щасливої долі не уникнути. Я не можу зробити так, аби не повідомити про своє рішення російському народові і всім зацікавленим людям», - відзначив він.