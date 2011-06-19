Медведєв про другий термін: має бути своя інтрига, інакше жити не цікаво
Президент РФ поки віджартовується
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ учергове відмовився повідомити чи буде він балотуватися на другий президентський термін.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав в під час економічного форуму.
«Чекати залишилося зовсім небагато, але у кожної історії має бути своя інтрига. Інакше жити не цікаво, давайте її підтримаємо ще трішки», - сказав він.
«У той момент, коли я вважатиму правильним прямо сказати буду чи не буду – я це зроблю, але для цього не найкращим є майданчик форуму», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
«Такі рішення продумуються і робляться в абсолютно спеціальному форматі і я своє рішення повідомлю. Можете не сумніватися лише в одному – мені цієї щасливої долі не уникнути. Я не можу зробити так, аби не повідомити про своє рішення російському народові і всім зацікавленим людям», - відзначив він.