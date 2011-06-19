США беруть участь у переговорах з Талібаном

Міністр оборони США Роберт Гейтс підтвердив, що у Америки були, як він висловився, попередні контакти з Талібаном в Афганістані, повідомляє Бі-бі-сі.

В інтерв`ю американському телебаченню Гейтс сказав, що держдепартамент США разом з іншими країнами проводить підготовчі переговори з цією організацією, але, на його думку, мине багато місяців, перш ніж можуть бути досягнуті якісь успіхи в цьому напрямку.

У суботу афганський президент Хамід Карзай вперше офіційно заявив про те, що США беруть участь у таких переговорах.