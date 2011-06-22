Сенат затвердив главу ЦРУ новим міністром оборони США

Сенат США одностайно затвердив нинішнього главу ЦРУ Леона ПАНЕТТУ новим міністром оборони.

Як повідомляє «Газета.ру», 72-річний Л.ПАНЕТТА змінює керівника Пентагону Роберта ГЕЙТСА, який йде на пенсію.

За Л.ПАНЕТТУ як нового міністра оборони проголосували всі 100 сенаторів.

Л.ПАНЕТТА вважається одним із найбільш відданих Президенту США Бараку ОБАМІ співробітників нинішньої адміністрації. Він був одним із найближчих помічників Президента Білла КЛІНТОНА, в адміністрації якого обіймав посаду голови бюджетного комітету Білого дому, а потім глави апарату.

Л.ПАНЕТТА очолив ЦРУ в лютому 2009 року. На цій посаді його, як очікується, змінить командувач силами НАТО в Афганістані генерал армії Девід ПЕТРЕУС.