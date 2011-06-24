Медведєв призначив нового командувача Чорноморським флотом РФ

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ призначив контр-адмірала Олександра ФЕДОТЕНКОВА командуючим Чорноморським флотом Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, своїм указом Президент РФ призначив віце-адмірала Володимира КОРОЛЬОВА командуючим Північним флотом, звільнивши його з посади командуючого Чорноморським флотом, яку він обіймав з 2 липня 2010 року.

Цим самим указом командуючим Чорноморським флотом призначено О.ФЕДОТЕНКОВА, який раніше обіймав посаду командира Ленінградської військово-морської бази Балтійського флоту.

*** О.ФЕДОТЕНКОВ народився 1959 року. У 1981 році закінчив Чорноморське вище військово-морське училище імені П.С.Нахімова і був призначений для проходження служби на Північний флот. У 1992 році закінчив Вищі спеціальні офіцерські класи і в 1993 році призначений командиром підводного човна, а потім - заступником командира дивізії підводних човнів. У 2000 році закінчив Військово-морську академію ім. М.Г. Кузнєцова.

З 2000 по 2002 роки - начальник штабу дивізії підводних човнів. З 2002 по 2005 роки - командир дивізії підводних човнів. З 2005 по 2007 роки навчався у Військовій академії Генштабу ЗС РФ. З 2007 по 2009 роки - заступник командуючого Кольською флотилією різнорідних сил Північного флоту.

8 вересня 2009 року був призначений командиром Червонопрапорної Ленінградської Військово-морської бази Балтійського флоту.