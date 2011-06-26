Франція: ті, що заразилися кишковою паличкою, їли британські продукти

Французька влада заявляє, що випадки захворювання в місті Бордо можливо пов`язані із зараженням кишковою паличкою E. coli, яка могла потрапити з Британії, повідомляє Бі-бі-сі.

За останніми даними, вісім чоловік перебувають у лікарнях, і лікарі підозрюють, що всі вони заразилися під час добродійного обіду два тижні тому.

Французька влада стверджує, що деякі овочі на обіді були поставлені з Великобританії, але остаточних аналізів поки немає.