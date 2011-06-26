В туалеті на фестивалі знайшли труп соратника прем'єра Британії

На музичному фестивалі в Гластонбері у Великобританії знайшли мертвим відомого політика-консерватора, одного з найближчих соратників прем'єр-міністра Девіда Кемерона. Про це повідмляє ТСН.

Тіло 56-річного Крістофера Шейла було знайдено всередині кабінки біотуалету у VIP-зоні поруч зі сценічними майданчиками фестивалю.

Поліція проводить розслідування щодо встановлення причин його смерті. Ходять чутки, що політик покінчив життя самогубством.

Дізнавшись про смерть свого соратника Девід Кемерон заявив, що "убитий горем",

"Я втратив близького і цінного друга - величезний пласт мого життя раптово пішов у небуття", - сказав прем'єр.

За його словами, Шейл був одним із найщедріших людей, яких він коли-небудь зустрічав. "Маючи такий характер, він зробив неоціненний внесок і в діяльність Консервативної партії, і на місцевому, і на національному рівнях", - зазначив Кемерон.

Свої співчуття у зв'язку з подією висловили організатори фестивалю.

Фестиваль, який зібрав на фермерських угіддях в графстві Сомерсет на заході Англії близько 150 тисяч глядачів, є головною літньою подією британської поп- і рок-музики.

Перші дні фестиваль проходив під проливним дощем. Зливи перетворили 900 акрів землі на одне велике болото, яке ретельно перемішали 180 тисяч людей. Вже виступили U2, Coldplay, Chemical Brothers і BB King. У неділю очікується виступ співачки Бейонсе.