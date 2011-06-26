Лівійські повстанці наближаються до Тріполі
23:30, 26 червня 2011Світ
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Активізувалися бої на заході країни
За 80 км на південний захід від лівійської столиці, м.Тріполі, точиться бій. За інформацією Бі-бі-сі, повстанці проти режиму Каддафі втратили не менше двох осіб. Втрати урядових військ, за їх даними, "набагато більші", проте немає можливості підтвердити це.
Кореспондент Бі-бі-сі, який перебуває в районі бойових дій, заявляє, що сторони застосовують артилерію і стрілецьку зброю, і що він чує двигуни літаків НАТО.
Повстанці активізували свої дії на заході Лівії після того, як під їх контроль перейшли кілька населених пунктів у горах Нафуса.
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