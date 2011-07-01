Газпром готовий купити весь Білтрансгаз, але білоруси впираються

Російський «Газпром» готовий купити 50% компанії «Білтрансгаз» за 2,5 млрд. дол. «буквально завтра», заявив голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це голова «Газпрому» О.МІЛЛЕР сказав на прес-конференції за підсумками зборів акціонерів компанії.

«Ми з нашими білоруськими колегами ведемо переговори з придбання другої половини – 50% «Білтрансгазу». Умови купівлі такі самі, що й при купівлі першої половини – 2,5 млрд. дол.», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, контракт на корпоративному рівні готовий на 98%.

Водночас, О.МІЛЛЕР наголосив, що Білорусь, на жаль, продовжує намагатися пов`язати підписання контракту на продаж з контрактом на простаки газу до Білорусі з 1 січня 2012 року.

О.МІЛЛЕР заявив, що купівля «Білтрансгазу» і постачання російського газу до Білорусі - різні питання.

«На жаль, наші білоруські друзі продовжують пов`язувати ці теми. Можна в цих пов`язуваннях застрягти. Якщо білоруська сторона прийме рішення про те, що без будь-яких додаткових умов вони готові продати нам 50% «Білтрансгазу», то контракт може бути підписаний буквально завтра», - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ "Газпром" з 2010 року є власником 50% акцій ВАТ "Білтрансгаз".

Офіційний Мінськ вирішив продати "Газпрому" другі 50% акцій «Білтрансгазу» за 2,5 мільярда доларів.

Керівники уряду Білорусі і "Газпрому" неодноразово заявляли про готовність до укладення угоди з купівлі-продажу акцій "Білтрансгазу", але Мінськ пов`язав контракт з договором на постачання газу до Білорусі в 2012-2014 роках. "Газпром" подібні умови не влаштували.

У 2007-2010 роках "Газпром" поетапно викупив 50 відсотків акцій "Білтрансгазу" за 2,5 мільярда доларів, переказуючи щороку 625 мільйонів доларів за 12,5 відсотка акцій. Угоду було укладено, виходячи з оцінки ринкової вартості ВАТ "Білтрансгаз" у 5 мільярдів доларів, яку провів в 2006 році банк ABN Amro.

"Білтрансгаз" є монополістом на білоруському газовому ринку.