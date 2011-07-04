У Білорусі суди виносять вироки учасникам "мовчазних протестів"

Суди у Білорусі почали виносити вироки затриманим у неділю учасникам "мовчазних протестів", організованих через соціальні мережі, передає Бі-Бі-Сі.

За повідомленнями правозахисників, практично усім затриманим призначають терміни адміністративного арешту — від 5 до 15 діб. У Вітебську четверо людей, які фотографували акцію, були оштрафовані.

За інформацією правозахисного центру "Весна", у День незалежності у Білорусі було затримано близько 400 осіб, половина з них були заарештовані у Мінську. Затримані обвинувачуються у дрібному хуліганстві і неналежній поведінці у громадських місцях.

"Прогулянки з оплесками", організовані через соціальні мережі, продовжуються у білоруській столиці і регіонах вже місяць.