За вісім років в Іраку загинули 365 журналістів

З часу американського вторгнення до Іраку в березні 2003 року в країні загинули 365 журналістів.

Як передає РІА «Новости», про це йдеться в оприлюдненій доповіді Спілки журналістів Іраку (СЖІ).

Відносне поліпшення ситуації щодо безпеки останнім часом в більшості районів Іраку не поклало край насильству до журналістів, зазначається в доповіді.

Як зазначає СЖІ, останньою жертвою став співробітник телеканалу "Афак" Алля Абед аль-МУХСІН, убитий пострілом з пістолета 23 червня. Всього за першу половину 2011 року загинули сім іракських журналістів.

За даними Спілки журналістів Іраку, із загальної кількості загиблих журналістів 172 стали жертвами вибухів і терактів, 169 були вбиті озброєними бойовиками, 22 - американськими військами і ще два - іракською армією.

Незважаючи на декларовану після падіння режиму Саддама Хусейна свободу ЗМІ, журналісти в Іраку, як повідомив декан факультету журналістики Багдадського університету Казим аль-МУГДАДІ, зазнають переслідування за професійну діяльність і з боку влади.

"Четверо наших колег в Курдистані і один в провінції Місан на півдні Іраку перебувають у в`язницях за те, що вони розкрили справи, пов`язані з корупцією в цих районах", - сказав аль-МУГДАДІ.

Той факт, що велика частина винних у злочинах, здійснених проти журналістів, досі не знайдені і не притягнені до відповідальності, наголошується в доповіді СЖІ, примушує сумніватися в серйозності властей у тому, що стосується захисту "голоси народу".