Скасована смертна кара в Киргизії

Президент Киргізії Курманбек Бакієв підписав ухвалені парламентом країни поправки, які пом`якшують кримінальне законодавство повідомляє агентство "24.kg". Зокрема, прийняті зміни передбачають скасування в країні страти та заміну її довічним ув’язненням.

Новий закон змінює цілий ряд положень Кримінального, Кримінально-процесуального, Кримінально-виконавчого і Адміністративного кодексів, а також законів "Про Верховний суд і місцеві суди", "Про прокуратуру", "Про порядок і умови утримання під вартою осіб, затриманих за підозрою і звинуваченням у скоєнні злочинів", "Про загальні принципи амністії та помилування", "Про введення в дію Кримінально-процесуального кодексу" та "Про введення в дію Кримінального кодексу".

Метою реформування системи покарань є, згідно із заявами киргизької влади, гуманізація кримінального законодавства. Зокрема, в кримінальному кодексі з’явилися нові види покарань, не пов`язані з позбавленням волі, терміни тюремного ув`язнення за багато видів злочинів знижені.