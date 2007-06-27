Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) застерегла США

Президент Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Мохаммед аль-Хамлі застеріг США проти судового переслідування цієї організації, назвавши ухвалення відповідного законопроекту "справді ризикованим кроком", передає Reuters.

Минулого тижня сенат США схвалив проект, що наділяє федеральний уряд повноваженнями для звинувачення ОПЕК в маніпулюванні цінами. Документ припускає такі зміни в антимонопольному законодавстві, які дозволять Міністерству юстиції США висувати позови проти країн ОПЕК. Раніше аналогічний законопроект схвалила палата представників конгресу США, проте Білий дім має намір накласти на закон вето.

В останні кілька місяців ціни на пальне в США помітно зросли. У сезон літніх відпусток, що починається, ця проблема відчувається особливо гостро. Водночас не всі фахівці вважають, що причина тут в регулюванні ОПЕКом обсягів нафтовидобутку. Серед інших чинників, що потягли різке подорожчання бензину, називаються зниження обсягу його імпорту, перебої в роботі нафтопереробних підприємств і дедалі більший попит на пальне з боку автомобілістів.

Утім, американські законодавці вважають, що саме на ОПЕК, яка видобуває 40% всієї нафти в світі, лежить основна частка відповідальності за зростання цін на пальне в США.

Торік країни нафтового картеля скоротили видобуток сировини на 1,1 млн. барр./день. Голова юридичного комітету нижньої палати конгресу Джон Ко, головний розробник прийнятого законопроекту, звинуватив ОПЕК у "змові з метою фіксації цін", який призвів до "несправедливого зростання вартості" сирої нафти і продуктів її переробки.

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