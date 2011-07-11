Генпрокуратура РФ: Теплохід, що затонув у Татарстані, був перевантажений

Теплохід, що затонув у Татарстані, був перевантажений, повідомили УНІАН у Генеральній прокуратурі Росії.

«Встановлено, що під час рейсу, який виконував двопалубний теплохід «Булгарія», було допущено безліч порушень. Теплоходу виповнилось 56 років. Капремонт на ньому було проведено 30 років тому, у 1980 році. Ліцензія на перевезення пасажирів відсутня. Була несправність лівого двигуна, допущене перевантаження судна», - зазначається у повідомленні.

Двопалубний теплохід «Булгарія» мав 140 посадочних місць, проте на його борту перебувало, як мінімум, 208 людей. Врятувати вдалося лише 80 особам.

В управлінні МНС РФ по Республіці Татарстан повідомили УНІАН, що на 14.40 за місцевим часом на поверхню піднято тіла 42 загиблих, з них троє дітей, 10 чоловіків і 29 жінок.