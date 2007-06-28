Польща будуватиме стадіони для Євро-2012 без допомоги ЄС

Польські стадіони для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року будуть збудовані без фондів Європейського Союзу. Про це польському виданню «Пульс Бізнесу» повідомила директор Департаменту впровадження програм регіонального розвитку при Міністерстві регіонального розвитку Польщі Анна СЕЙДА (Anna Siejda). За її словами, це питання схвалено у Міністерстві. Відповідно до вимог УЄФА, у Польщі стадіони мають бути готові у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, чотири головні стадіони для проведення Євро-2012 у Польщі коштуватимуть близько 3 млрд. злотих (понад 1 млн. доларів США). Найбільше - майже 1,25 млрд. злотих - буде витрачено на будівництво варшавського Національного центру спорту на місці теперішнього Стадіону Десятиліття.

Водночас, міські голови Познані та Гданська заявляють, що будівництво стадіонів буде фінансуватися з центрального бюджету Польщі та завдяки бізнесовим програмам. За словами заступника міського голови міста Познань Мацея ФРАНКЄВІЧА, місто хоче, щоб оператором стадіону після будівництва стала комерційна спілка, яка долучиться до інвестицій, щоб через 20 років ще мати з нього користь.

Влада міста Гданськ очікує, що 45-50% із необхідних для будівництва стадіону Baltic Arena коштів (670 млн. зл.) буде надано приватними інвесторами. Взамін вони можуть отримають землі поблизу стадіону або в інших частинах міста.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ на прес-конференції за результатами засідання виконкому УЄФА у Кардиффі (Велика Британія) повідомив, що Україна і Польща перемогли в конкурсі за проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.