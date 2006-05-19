Поліція Чилі заарештувала 600 школярів

У Чилі за участь у масових безпорядках затримано більш як 600 школярів старших класів, повідомляє РІА «Новости».

"Всі вони затримані за участь в несанкціонованому мітингу і непокору вимогам правоохоронних органів", - йдеться в поширеному комюніке мера Сантьяго Віктора БАРРУЕТО.

"Більш як тисяча учнів старших класів у четвер блокували центральну частину столиці Парк Форестал, висунувши вимоги ввести безкоштовні вступні іспити до вузів і видати безкоштовні проїзні документи для проїзду в міському транспорті", - наголошується в документі.

Після того, як з натовпу протестуючої молоді пролунали постріли з вогнепальної зброї, поліція застосувала для розгону демонстрантів сльозоточивий газ і водомети.

Як зазначає чилійська преса, масові безпорядки відбулися наступного дня після того, як між представниками учнів і міністерством освіти були досягнуті певні домовленості щодо вирішення конфлікту. В зв`язку з цим офіційний представник уряду Чилі Ріккардо ВЕБЕР звинуватив керівництво учнівської молоді в нездатності контролювати ситуацію, а також у спробі зірвати переговори з офіційними властями.