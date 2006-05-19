Гриценко впевнений, що Україна ошасливить НАТО

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО не має жодних сумнівів у тому, що від вступу України в НАТО виграє саме Північноатлантичний альянс.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністества оборони, про це він поінформував учасників першого Всеукраїнського форуму проєвропейських громадських організацій, який відбувається у Києві.

“Якщо умовно Україна завтра вступить до НАТО, це буде здобуток для Північноатлантичного альянсу з точки зору Збройних сил. У цьому немає жодних сумнівів”, – наголосив міністр.

За словами А.ГРИЦЕНКА, багато країн-членів НАТО мають обмежені можливості, не співставні з Україною. Разом з тим, Україна має широкі можливості за багатьма напрямками військового співробітництва.

“Ми маємо високий військовий потенціал – миротворчий, транспортний, технологічний. Тому ми можемо надати реальну допомогу країнам Європи у вирішенні спільних питань безпеки”, – підкреслив він.

Міністр оборони також зауважив, що це абсолютно реально, адже Україна вже зараз успішно виконує подібні завдання у багатьох миротворчих місіях.