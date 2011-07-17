Авіація НАТО завдала ударів по позиціях армії Каддафі.

У Тріполі вражено склад паливно-мастильних матеріалів. Неподалік міста знищено три радари і установку ракет протиповітряної оборони. Ударів були завдані вранці 17 липня, передає Associated Press. РІА "Новости" з посиланням на прес-службу НАТО повідомляє про знищення великого складу військової техніки і боєприпасів за 30 кілометрів від Тріполі, на якому, зокрема, стояли танки та бронетранспортери.

Крім того, літаки атакували м.Марса-Брега, де точаться бої, знищивши танк, дві пускові установки реактивних снарядів типу "Град" і п`ять автомобілів.