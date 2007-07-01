Бжезинський: Джорджу Бушу не слід було запрошувати Путіна додому

Колишній радник президента США Джіммі Картера з національної безпеки Збігнев БЖЕЗИНСЬКИЙ не схвалює рішення Джорджа БУША прийняти Володимира ПУТІНА в маєтку своєї сім`ї в Кеннебанкпорті.

Переговори президентів Росії та США відбудуться 1-2 липня.

«Росіяни скористалися війною в Іраку і мають зараз набагато більше впливу (в світі – УНІАН). Вони знають, що ми їх потребуємо, - заявив З.БЖЕЗИНСЬКИЙ в неділю в ефірі телекомпанії CNN. - Ми ігноруємо те, що вони роблять з нами».

«Приймати ПУТІНА в цьому контексті безглуздо - зовнішня політика не робиться міжособовою театральністю або прогулянками на човні на курорті. Вона вимагає серйозних переговорів і розуміння питань, по деяких з яких ми погоджуємося і по частині з яких у нас є розбіжності. Кеннебанкпорт не є місцем для цього», - вважає політик.

Газета "Вашингтон пост" нагадує, що В.ПУТІН став першим зарубіжним лідером, якого нинішній президент США Дж.БУШ-молодший запросив для переговорів до маєтку своєї сім`ї в Кеннебанкпорті (штат Мен), де мешкають його батько, екс-президент США Джордж БУШ-старший, і мати - колишня перша леді США Барбара БУШ.

За даними президентської бібліотеки, в Коледж Стейшн під Х`юстоном (штат Техас), в роки свого президентства і після відходу з Білого дому Дж.БУШ-старший приймав у себе в Кеннебанкпорті як офіційно, так і неофіційно багатьох відомих людей, у тому числі прем`єр-міністра Великобританії Джона МЕЙДЖОРА, прем`єр-міністра Ізраїлю Іцхака РАБІНА, прем`єра Японії Тошіки КАЙФУ, прем`єра Канади Брайана МАЛРУНІ, прем`єра Данії Пола ШЛУТЕРА, короля Йорданії ХУССЕЙНА, президента Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА, а також таких лідерів як Маргарет ТЕТЧЕР, Лех ВАЛЕНСА, Вацлав ГАВЕЛ, Михайло ГОРБАЧОВ і багатьох інших.