Норвезького терориста відправили на два місяці в одиночну камеру

В Осло закінчилося перше судове засідання у справі Андерса БРЕЙВІКА, обвинуваченого в убивстві понад 90 чоловік.

Підсудному пред`явлені звинувачення в тероризмі. Суд ухвалив, що найближчі вісім тижнів він проведе під вартою, в одиночній камері, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Як сказав суддя після закінчення слухань, що проходили за зачиненими дверима, А.БРЕЙВІК не заперечує, що саме він влаштував напади на людей, проте не визнає себе винним.

За словами судді, підсудний стверджує, що зробив ці вбивства, щоб уберегти Європу від проникнення мусульман і, як висловлюється А.БРЕЙВІК, "культурного марксизму".