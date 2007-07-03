Чехія визначилися з місцем для радара США

Влада Чехії має намір розмістити радар протиракетної оборони, який стане одним з елементів національної системи ПРО США, у населеному пункті Мішов (Misov) в Західній Богемії, за 90 кілометрів на південний захід від Праги, повідомляє видання Ceskenoviny.cz з посиланням на урядового представника з питань розміщення радара Томаша Клвана (Tomas Klvana).

За його словами, на засіданні Ради безпеки країни було ухвалено провести найближчим часом остаточну експертизу і виміри цієї місцевості, щоб визначити її придатність для розміщення елементів ПРО.

Томаш Клван зазначив, що радарну установку планується побудувати за два кілометри від Мішова. Цей район, за словами чиновника, є найкращим для такого об`єкту як з військового, так і політичного погляду.

Клван наголосив, що остаточне рішення про розміщення радара ухвалить чеський парламент. Переговори з цього питання між владою США і Чехії триватимуть до кінця 2007 року. Американці чекають, що відповідь буде надана їм після 1 січня.

Нагадаємо, крім радара дальнього виявлення в Чехії, американці планують розмістити десять ракет-перехоплювачів у Польщі та до 2012 року здати в експлуатацію східноєвропейську частину своєї протиракетної системи. Для розміщення компонентів ПРО на польській території представники США вже вибрали місцевість в районі селища Віцко-Морске, що розташоване в Помор`ї між містами Устка і Дарлово.

Лента.ру