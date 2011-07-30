Сенат США ухвалив резолюцію про окупацію Росією частини Грузії

Сенат США напередодні прийняв резолюцію про шанування територіальної цілісності і незалежності Грузії та з засудженням дій Росії, яка порушує цю цілісність, йдеться в повідомленні на сайті сенату.

"Це резолюція, яка відображає ставлення сенату до подальшого порушення територіальної цілісності та незалежності Грузії і заявляє про важливість мирного і справедливого вирішення конфлікту відповідно до міжнародно визнаних кордонів Грузії", - цитує РІА "Новости".

Резолюцію 10 травня внесли на розгляд сенатор-демократ Джин Шахін і сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"...Абхазія і Південна Осетія, відповідно до резолюції, визнаються регіонами Грузії, окупованими Російською Федерацією. Резолюція закликає уряд Росії зробити кроки, що відповідають умовам угоди про перемир`я 2008 року між Грузією і Росією, зокрема, повернути війська на передвоєнні позиції і забезпечити доступ гуманітарної допомоги до всіх, кого торкнувся конфлікт", - йдеться в резолюції.