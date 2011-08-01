США врятуються від дефолту за рахунок військових видатків

США скоротять військовий бюджет на 350 мільярдів доларів за 10 років. Таке рішення стало частиною плану, що передбачає скорочення держвидатків і збільшення межі державного боргу країни, схваленого 31 липня Бараком Обамою і лідерами республіканців і демократів в Конгресі США.

Про досягнуті домовленості повідомляється на сайті Білого дому.

Всього впродовж двоетапного плану держвидатки будуть зрізані на 2,5 трильйона доларів. На першому етапі, який почнеться безпосередньо після схвалення Сенатом законопроекту, США скоротять витрати на трильйон доларів за десять років.

Решту скорочень - півтора трильйона доларів - має схвалити до 23 листопада спеціально створений для цього в Конгресі комітет. На голосування друга частина поправок до бюджету буде винесена 23 грудня.

Про те, яких ще сфер та програм, крім оборонної, торкнеться скорочення бюджетів, не повідомляється, зауважує Лента.ру, але відомо, що не будуть скорочені витрати в соціальній сфері та охороні здоров`я, зокрема, для людей старшого віку.