Голова Пентагону звернувся до військових

Керівник Пентагону Леон Панетта обіцяє, що добиватиметься скорочення витрат відомства, але не на шкоду інтересам безпеки країни.

"Одна з головних проблем, з якими ми стикаємося як міністерство, це те, як забезпечити наших військових всім необхідним для підтримки нашої національної безпеки за часів серйозних економічних труднощів для нашої країни", - написав Панетта у зверненні до працівників Пентагону.

Він зазначив, що передбачене законом про підвищення межі державного боргу скорочення оборонних видатків на 350 млрд. дол. протягом десяти років було очікуваним. Військове командування може здійснити ці скорочення, підтримуючи належний рівень боєздатності військ, якщо зниження видатків відбуватиметься відповідно до ретельно продуманого плану, переконаний Панетта.

Слідом за міністром фінансів Тімоті Гайтнером Панетта наголосив, що закон про державний борг створює жорсткі рамки для Конгресу. Якщо законодавці не дійдуть компромісу щодо способів подальшого скорочення бюджетного дефіциту, видатки доведеться зрізати автоматично, що не принесе користі нікому.

"Це може спровокувати небезпечні скорочення оборонного бюджету, здатні завдати реальної шкоди нашій безпеці, нашим військовим і їх сім`ям і нашій здатності захищати країну", - цитує РІА "Новости".

Водночас Панетта зазначив, що особисто добиватиметься скорочння зайвих витрат міністерства і забезпечення більшої фінансової прозорості його діяльності.