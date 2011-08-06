Прокуратура Варшави підтвердила, що екс-віце-прем'єр повісився

Варшавська прокуратура офіційно підтвердила, що колишній віце-прем`єр і віце-спікер парламенту Польщі Анджей Леппер покінчив життя самогубством, повісившись, передає Радіо «Свобода».

За словами слідчого, передсмертної записки політик не залишив.

"На даний момент ми можемо сказати лише те, що перші слідчі дії дають мотив припускати, що причиною самогубства могли бути фінансові проблеми. Проте це, підкреслюю, попередня версія", - сказав слідчий.

Як повідомлялося, 57-річного А.Леппера знайшли мертвим ввечері 5 серпня у варшавському офісі партії "Самооборона", творцем і лідером якої він був.

А.Леппер став відомий на початку 1990-х, коли організував разом з іншими фермерами низку блокад доріг і держустанов на знак протесту проти політики держави у галузі сільського господарства. У 2001 році партія "Самооборона" отримала третій результат у парламентських виборах, а її лідер став віце-спікером Сейму, а потім віце-прем`єром.

Через низку гучних скандалів і судових процесів кілька років тому А.Леппер відійшов від активної політичної діяльності і почав займатися бізнесом у сфері залучення польських підприємців на білоруський ринок.