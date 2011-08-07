Японцям вдалося охолодити 4-й реактор АЕС «Фукусіма-1»

На АЕС "Фукусіма-1" в Японії вдалося охолодити пошкоджений землетрусом і цунамі 4-й реактор.

Збити температуру вдалося після запуску нової системи охолодження басейну, передає ТСН. Рівно тиждень тому вода в цьому резервуарі, де знаходиться 1535 відпрацьованих стрижнів, нагрілася до 89 градусів і почала випаровуватися.

Охолоджувальні установки вже використовуються на другому і третьому енергоблоках, температура води в басейнах яких становить відповідно 34 і 32 градуса. Зараз Терса завершує монтаж такого ж обладнання в будівлі першого енергоблоку.

У найближчі місяці енергокомпанія відповідно до плану другого етапу ліквідації наслідків аварії на АЕС намір збити температуру в першому, другому і третьому реакторах нижче 100 градусів. Зараз у кожному з них стовпчик термометра піднімається вище за цю позначку. Виконання даного завдання до кінця поточного року дозволить істотно знизити радіаційні викиди.

Нагадаємо, у понеділок, 1 серпня, на аварійній японській АЕС "Фукусіма-1" був зафіксований новий, рекордно високий рівень радіації.

АЕС була сильно зруйнована землетрусом і цунамі на початку березня поточного року. Аварії незабаром був привласнений найвищий, сьомий рівень небезпеки за міжнародною шкалою ядерних подій, такий же, як і Чорнобильської АЕС в 1986.