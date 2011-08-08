У Сирії за день убиті ще 57 учасників протестів

Ліга арабських держав висловила серйозну стурбованість становищем у Сирії на тлі повідомлень про десятки жертв збройного придушення масових акцій протесту проти режиму діючого президента країни Башара Асада, повідомляє Reuters.

У заяві підкреслюється стурбованість, "подальшим посиленням масових заворушень, а також ескалацією насильства і активізацією військових дій в Хамі та Дейр-эз-зорі".

За даними сирійських правозахисних організацій, тільки за 7 серпня жертвами урядових військ стали 57 осіб.

Раніше повідомлялося, що армія почала штурм м. Дейр-ез-Зора за підтримки танкових з`єднань. Крім того, напередодні, 6 серпня, військові активізували свої дії в м.Хамі, який став головним місцем масових акцій протесту проти діючого режиму, які тривають уже п`ятий місяць, нагадує РосБізнесКонсалтинг.