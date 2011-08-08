У Лондоні - масові заворушення: люди грабують й підпалюють магазини

Безпорядки, що почалися в ніч на неділю на півночі столиці Великої Британії, в ніч на понеділок, 8 серпня, розповсюдилися на південь і схід Лондона.

Як передає «Газета.Ru», близько 300 чоловік зібралися ввечері 6 серпня біля поліцейської дільниці в районі Тоттенхему на знак протесту проти того, що минулого четверга поліцейськими було застрелено 29-річного місцевого жителя Марка Даггана.

Агентство відзначає, що обставини цього інциденту не цілком зрозумілі, однак відомо, що вбитий також стріляв у поліцейського, проте той залишився живий, оскільки куля потрапила в його рацію. Втім протестувальники в Тоттенхемі вважають саме поліцію винною в загибелі М.Даггана.

Вже 7 серпня з`ясувалося, що під час суботніх безладів було поранено 26 поліцейських, арештовано майже 50 чоловік.

У ніч на 8 серпня в районі Брікстон на півдні Лондона очевидці повідомляли про сотні людей, які спочатку грабували магазини, а потім підпалювали їх. «Чутний шум поліцейських вертольотів, але на вулицях, де все це відбувається, самих співробітників поліції не видно», – розповів один зі свідків.

Тим часом Скотланд-Ярд повідомив, що більшість кварталів Брікстона зараз оточено.

На сході Лондона також грабують магазини, проте пожежі там поки що не фіксуються. Повідомляється про поранення трьох поліцейських, яких сьогодні близько 1.00 ночі за місцевим часом збив автомобіль, який на великій швидкості проїжджав мимо. Скотланд-Ярд заявляє про кілька арештів у цій частині британської столиці.