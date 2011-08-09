У Мінську звільнено сімох директорів магазинів за порожні прилавки, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на повідомлення міськвиконкому.

Раніше голова виконкому Микола Ладутько пообіцяв звільнити всіх керівників торгівлі, які не забезпечать наявність у магазинах міста необхідного асортименту. Таку різку реакцію мера викликала картина майже порожніх полиць у магазинах столиці.

М.Ладутько заявив, що є всі можливості для заповнення товарами, а факти напівпорожніх прилавків він розцінив як небажання працювати.

Мер доручив також розірвати договори оренди з приватними торговцями, які не заповнюватимуть свої магазини, а площі, що вивільняються, передати іншим торговельним організаціям. М.Ладутько вимагає зробити торгівлю в Мінську зразково-показовою.

З початку року Білорусь переживає важку фінансову і економічну кризу. У країні майже закінчилася валюта. Вже давно відчувається дефіцит імпортних товарів. Минулого тижня почався дефіцит цукру - у Мінську цукор залишився в продажу тільки в 50-кілограмових мішках, повідомляє Газета.ру.