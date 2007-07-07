Британський прапор відтепер можна піднімати в будь-який день

Прем`єр-міністр Великобританії Гордон Браун сьогодні скасував закон, що дозволяв піднімати британський прапор над державними будівлями лише 18 днів на рік і тільки в особливо важливі свята. Відтепер прапор Великобританії можна піднімати над будь-яким приміщенням державної установи в будь-який день року, передає Associated Press.

Таке рішення було ухвалене Г.Брауном на тлі закликів до посилення британської самоідентифікації населення країни. Згідно з проведеними владою дослідженням, нині багато громадян країни вважають себе скоріше англійцями, шотландцями, валлійцями і ірландцями, ніж британцями. Прем`єр-міністр неодноразово закликав докласти зусиль до збереження національної цілісності Великобританії.