Польща стоїть на порозі дострокових парламентських виборів
08:34, 10 липня 2007Світ
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"Самооборона" оголосила про вихід з коаліції
Як передає радіо «Свобода», про це Я.Качиньський заявив увечері 9 липня - після того, як партія "Самооборона" оголосила про вихід з правлячої коаліції.
Такий крок "Самооборони" був викликаний відставкою її лідера - віце-прем`єра Анджея ЛЕППЕРА.
Я.Качинський звільнив А.Леппера з посади у зв`язку з корупційним скандалом в Міністерстві сільського господарства, яке він очолював.
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