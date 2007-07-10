Польща стоїть на порозі дострокових парламентських виборів

Прем`єр-міністр Польщі Ярослав КАЧИНСЬКИЙ не виключає можливості дострокових парламентських виборів в кінці цього або на початку майбутнього року.

Як передає радіо «Свобода», про це Я.Качиньський заявив увечері 9 липня - після того, як партія "Самооборона" оголосила про вихід з правлячої коаліції.

Такий крок "Самооборони" був викликаний відставкою її лідера - віце-прем`єра Анджея ЛЕППЕРА.

Я.Качинський звільнив А.Леппера з посади у зв`язку з корупційним скандалом в Міністерстві сільського господарства, яке він очолював.