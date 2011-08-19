Влада Лос-Анджелеса вказала S&P на двері

Влада Лос-Анджелеса ухвалила відмовитися від послуг міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor`s. За словами представників міста, вони більше не вірять в компетентність його експертів. Це рішення також дозволить заощаджувати 16 тис. дол. бюджетних коштів щорічно, передає Associated Press.

За словами представників влади Лос-Анджелеса, "місто має пишатися, що розриваються відносини з цим рейтинговим агентством". "Падіння ринків разом з іпотечною кризою сталися внаслідок того, що організації на кшталт Standard & Poor`s давали вищі рейтинги цінним паперам корпорацій, які практично нічого не коштували і на даний момент вже зникли", - також заявили вони.

Кілька днів тому, нагадує РосБізнесКонсалтинг, агентство знизило рейтинг інвестиційних цінних паперів Лос-Анджелеса з ААА до АА.