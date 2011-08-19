У Грузії чоловіка Бурджанадзе засудили до 5 років в'язниці

Чоловік лідера опозиції Грузії Ніно Бурджанадзе - Бадрі Біцадзе - засуджений до 5,5 років позбавлення волі.

Як повідомляє Українська правда, таке рішення винесла суддя Тбіліського міськсуду Дали Метревелі.

Так Біцадзе визнаний винним за статтею, що звучить "протистояння, загроза або насильство відносно захисників громадського порядку або інших представників влади, здійснене групою".

Зокрема, він обвинувачується в незаконних діях на акціях протесту "Народних зборів", які проходили в Тбілісі протягом п`яти днів до розгону в ніч на 26 травня.

Згідно із повідомленням суду, розповсюдженим пізніше, Біцадзе обвинувачувався "в організації опору співробітнику поліції з метою перешкоджання охорони громадського порядку, припинення зміни його діяльності, вчиненому групою насильно й під загрозою насильства".

"Згідно з матеріалами справи, Біцадзе, з ініціативи якого було сформоване напіввоєнізоване угруповання при Народних Зборах "Поклявшиеся", у травні 2011 року зустрівся з генералом Гією Учавою й у ході акцій протесту, організованих Народними зборами, доручив здійснити напад на співробітників поліції", - сказано в повідомленні.

Це мало перерости в масштабні фізичні протистояння, вважає суд.

Біцадзе має право оскаржити вирок в апеляційному суді протягом одного місяця. Бурджанадзе збирається оскаржити його, щоб мати підстави для звернення до Страсбурзького суду.

За словами судді, виконання вироку почнеться з моменту затримання Біцадзе або його явки в правоохоронні органи Грузії.

Місцезнаходження Біцадзе невідомо. Після травневих подій він залишив Грузію. Бурджанадзе стверджує, що не знає, де він.