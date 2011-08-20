Білорусь завдала по США "ядерного удару"

Білорусь вирішила заморозити спільний з американцями проект обміну високозбагаченим ядерним пальним у відповідь на введення США санкцій щодо Мінська, заявляє білоруський МЗС.

Також припинений проект магістерської програми при Білоруському держуніверситеті.

"Введення нових американських економічних санкцій іде врозріз з духом взаємодії і співпраці", - зазначається в заяві.

Білорусь продовжить забезпечувати фізичну безпеку ядерного палива відповідно до міжнародних зобов`язань, запевняє МЗС. Проте надалі білоруська сторона не виключає і інших заходів проти США.

Відновлення співпраці за білорусько-американськими проектами є можливим у разі припинення Сполученими Штатами "застосування заходів економічного примусу" до Білорусії і відновлення нормальних відносин, наголосили в МЗС.

На думку білоруської сторони, введенням санкцій США порушили Будапештський Меморандум 1994 року, згідно з яким американці зобов`язалися не застосовувати проти Білорусі заходів економічного примусу. Також, як зазначено в заяві МЗС Білорусі, Сполучені Штати порушили положення резолюції Генасамблєї ООН і Гельсінкського завершального акту, які закликають утримуватися від застосування заходів економічного й політичного тиску проти інших держав.

Американська влада запровадила санкції проти Білорусії 11 серпня у відповідь на придушення опозиції після президентських виборів в грудні 2010 року. За словами американських дипломатів, заходи економічної дії спрямовані лише проти керівництва Білорусії, і населення країни не стосуються, зауважує Лента.ру.