Росіяни подарували Папі Римському ікону і вишиті валянки

Російські учасники Всесвітнього дня молоді, що проходив в Мадриді з 16 по 21 серпня, подарували Папі Римському Бенедикту XVI список Казанської ікони Божої Матері і вишиті валянки, повідомило в неділю радіо Ватикану.

"Особисто із Святійшим Отцем зустрітися не вдалося, але все одно ми задоволені", - сказали представники російської молоді.

За словами росіян, Казанська ікона Божої Матері була подарована понтифікові як символ спільної молитви, а розписні валянки (на одному з них зображений храм Христа Спасителя, а на іншому - голуб, що зображає Святого Духа у вітражі собору святого Петра) - як символ очікування візиту Папи Римського в Росію.

Всього з Росії до Мадрида приїхали більше двох тисяч прочан, зазначає РІА "Новости".