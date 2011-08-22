Обама зупинив масові депортації нелегалів

У США будуть припинені масові депортації нелегалів, які не були притягнуті до кримінальної відповідальності. Всі поточні процедури депортації будуть припинені і переглянуті. Про це повідомляє ABC News з посиланням на адміністрацію президента США Барака Обами.

Представники адміністрації пояснили, що нераціонально витрачати сили американських чиновників на "низькопріоритетних" нелегалів, включаючи родичів військовослужбовців, а також молодь, яка незаконно потрапила до Сполучених Штатів в дитинстві разом з батьками, у той час як на території країни можуть незаконно перебувати особи, які вчинили тяжкі злочини.

Нові правила будуть поширюватися і на тих, щодо кого вже розпочато процедуру депортації, але судове рішення про висилку з країни ще не прийнято. За словами джерела газети The Washington Times у Конгресі США, ці заходи - частина масштабного плану Обами з амністування іноземців, які порушили правила імміграції.

В останні місяці адміністрація Обами зазнала критики з боку захисників прав вихідців з країн Центральної та Латинської Америки, нагадує Лента.ру. Це було пов`язано, зокрема, з посиленням заходів щодо депортації переселенців.

Іспаномовне населення навіть пригрозило позбавити Барака Обаму підтримки на майбутніх президентських виборах. Глава держави відповів на погрози обіцянкою припинити переслідування нелегалів, які не становлять потенційної небезпеки для суспільства.

Є кілька проектів імміграційної реформи в США. Республіканці наполягають на тому, що вона повинна дати мігрантам можливість тимчасово попрацювати в США, а потім повернутися на батьківщину. Згідно з проектом демократів, легалізовані в США мають бути 11 мільйонів нелегалів, причому у них повинна з`явитися можливість у загальному порядку отримати громадянство.