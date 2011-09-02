Болгарія передумала списувати борги Каддафі

Уряд Болгарії переглядає рішення про списання боргів колишнього лівійського режиму, прийняте чотири роки тому в обмін на звільнення п`яти болгарських медсестер, повідомляє Бі-бі-сі.

У травні 2004 року суд Лівії визнав медсестер, а також палестинського лікаря, винними в умисному зараженні сотень дітей вірусом ВІЛ, і засудив їх до розстрілу. Підсудні всіляко заперечували свою провину, міжнародні правозахисники вказували, що процес носив упереджений характер.

Із засудженням вироку виступили багато країн і організації.

Домогтися скасування смертного вироку і повернення лікарів на батьківщину вдалося лише після того, як Софія пробачила Тріполі борги на суму більше 50 мільйонів доларів.

Зараз, після повалення Каддафі, прем`єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що операція була кабальною. За його словами, уряд Болгарії зажадає від нової лівійської влади повернути гроші, які заборговував режим полковника.