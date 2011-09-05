НАТО: операція в Лівії близька до завершення
16:31, 05 вересня 2011Світ
1664 0
Як тільки - так одразу
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що НАТО продовжить свої операції в Лівії, доки Національна перехідна рада Лівії не продемонструє, що здатна захищати мирних жителів без підтримки Альянсу, повідомляє Бі-бі-сі.
Він також сказав, що операція НАТО в Лівії наблизилася до успішного завершення, однак ще не досягла його.
Проте, він вважає, це незабаром відбудеться.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter