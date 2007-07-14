Яценюк вважає не найкращим рішення Путіна

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає “не найкращим рішенням” Президента Росії Володимира ПУТІНА щодо призупинення участі РФ в Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Про це міністр сказав, відповідаючи на запитання агентства УНІАН, повертаючись з Афганістану під час зупинки літака в Ашгабаді.

“Це не найкраще рішення, яке могла ухвалити Російська Федерація”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Міністр висловив сподівання, що “ще не всі засоби і методи вичерпані для подальших переговорів”. “Але таке рішення не привносить стабільності в нашу регіональну безпеку”, - зазначив він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що цим Договором передбачається виведення з території Росії значної кількості озброєнь і, таким чином, вихід з цього договору теоретично може дати підставу для розгляду питання щодо повернення тієї чи іншої кількості озброєнь, в тому числі, на українсько-російський кордон.

Проте він висловився сподівання, що Росія цього робити не буде.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня міністр закордонних справ А.ЯЦЕНЮК відвідав з робочим візитом Афганістан. В ході візиту А.ЯЦЕНЮК зустрівся з Президентом Афганістану Хамідом КАРЗАЄМ, міністром закордонних справ Р.СПАНТОЮ та міністром оборони Афганістану А.ВАРДАКОМ.