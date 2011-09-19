Війська Каддафі узяли у полон 17 найманців, серед них - іноземці

Прихильники лідера лівійської Джамахирії Муамара КАДДАФІ в місті Бені-Валід узяли у полон 17 "найманців", серед які багато іноземців.

Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на представника М.КАДДАФІ Мусу ІБРАГІМА.

"Група, яку затримано в Бені-Валіді (де тривають бої між загонами тимчасового уряду Лівії і прихильниками М.КАДДАФІ), складається з 17 найманців. Вони є технічними експертами. Більшість із затриманих - французи, є двоє англійців, один житель Катару і ще один - громадянин однієї з азіатських країн", - наводить агентство слова представника М.КАДДАФІ, сказані ним в інтерв`ю сірійському телеканалу Arrai TV.

За даними агентства, раніше НАТО, а також французькі і британські власті відкидали інформацію Arrai TV про те, що військовослужбовців НАТО взято у полон прихильниками М.КАДДАФІ, передає РІА «Новости».

Як повідомлялося, у середині лютого 2011 року в Лівії розпочалися масові демонстрації з вимогою відставки правлячого країною понад 40 років М.КАДДАФІ, які згодом переросли у збройне протистояння між урядовими силами і опозицією.

У ході майже шести місяців бойових дій супротивникам режиму М.КАДДАФІ вдалося встановити контроль майже над усією територією Лівії. Перелом у бойових діях настав у третій декаді серпня, коли сили опозиції за підтримки авіації НАТО зайняли лівійську столицю Тріполі.

У лютому опозиція сформувала у Бенгазі Перехідну національну раду (ПНР), яку оголосила єдиним легітимним органом влади в країні. ПНР визнали близько 60 країн.